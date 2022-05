Sie gehören zur Projektgruppe: Ulrike Last, Ulrike Heitland und Anke Detert freuen sich, dass das Thema Landwirtschaft in den Grünen Fenstern viel Interessantes bereithält. FOTO: Stefan Gelhot Landwirtschaft gut erklärt Warum für die Meller Landfrauen jedes Grüne Fenster ein Lieblingsfenster ist Von Christina Wiesmann | 06.05.2022, 06:40 Uhr

Sie sind an insgesamt elf Standorten in Melle zu finden: die Grünen Fenster der Kreislandfrauen Melle. Warum es sie gibt und was die Initiatoren damit erreichen wollen, haben Ulrike Last, Ulrike Heitland und Anke Detert im Gespräch verraten.