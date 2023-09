Auf der Geburtstagsfeier im Juli 2020 schlägt ein Gast über die Stränge und wird von der Mutter des Geburtstagskindes der Feier verwiesen. Der junge Mann dreht durch. Er ruft vier Kumpel an, die mit einem Taxi aus Bielefeld angefahren kommen. Der aggressive Mob bewaffnet sich mit Ästen, Baseballschlägern und Gürteln. Dann fallen die fünf Männer über die Partygäste her und schlagen wild drauflos.

„Die Leute flogen links und rechts“, berichtet die Mutter in ihrer Zeugenaussage. Sogar vor Frauen machten die Männer keinen Halt, erzählte die 43-jährige Mellerin. „Sie haben geschrien, dass es ihnen um die Ehre gehe und dass sie Rache wollen für ihren Bruder.“ Die meisten Gäste hätten Schürfwunden und blaue Flecken davongetragen, erzählte sie. Die Frau sah aber auch, wie ein Partygast hinterrücks mit einem Schlag auf den Kopf niedergestreckt wurde. Der Mann wird dadurch schwer verletzt.

Opfer erlitt schwere Verletzungen

Wie schwer, das erzählte er dem Gericht am Dienstag. Denn der Mann ist nicht nur Zeuge, sondern auch Nebenkläger in dem Verfahren. „Ich hatte mir schon ein Taxi gerufen, wollte nach Hause. Aber dann ging alles sehr schnell.“ Jemand habe ihn an der Kapuze seines Pullovers nach hinten gezogen. Dann folgte der Schlag mit einem Stock in den Stirnbereich.

Als er im Rettungswagen lag, sei er immer wieder ohnmächtig geworden. „Da lief mir was aus der Nase.“ Was das war? Hirnwasser. „Die Ärzte haben mir gesagt, ich soll mich besser von meiner Freundin und meiner Mutter verabschieden“, erzählte der 34-Jährige. Denn die Situation sei lebensbedrohlich gewesen und mithin völlig unklar, ob er ins Koma fallen würde oder nicht.

Verletzungen sind für den Mann aus Melle eine Tortur

Im Krankenhaus diagnostizierte man einen Schädelbruch. Die Schmerzen? Nahezu unerträglich, sagt das Opfer: „Ich dachte zwischendurch, mein Kopf explodiert.“ Der Bruch muss zusammenwachsen. Auch das Hirnwasser hört auf, aus dem Kopf zu laufen. Der 34-Jährige darf trotzdem wochenlang nur gerade im Bett liegen. Vieles ist verboten, beispielsweise Bücken oder schweres Heben. Eine Tortur.

Zwei Jahre war der Meller krankgeschrieben. Bekam zunächst Krankengeld, später Arbeitslosengeld. Die Tat hat ihn nicht nur körperlich schwer gezeichnet. Auch finanziell habe er mit enormen Einbußen zu kämpfen. Von den seelischen Folgen ganz zu schweigen. „Das hat mir schon zugesetzt alles.“

Ein weiterer Nebenkläger in dem Verfahren ist ein 27-jähriger Meller. Er konnte sich bei dem Schlag gegen seinen Kopf gerade noch wegducken, eine Platzwunde gab es trotzdem. Der Mann sagte im Rahmen seiner Zeugenaussage, dass er gehört habe, wie der von der Party verwiesene Gast der Mutter drohte, bevor er ging. „Er sagte: Legt euch nicht mit mir an. Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt.“

Täter gestehen, nachdem ein Deal eingetütet ist

Was sagen die Täter zu dem, was sie angerichtet haben? Zunächst äußerten sie sich gar nicht. Im Rahmen einer Verständigung hatten Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger sich dann auf mögliche Strafen verständigt. Ein 26-Jähriger Bielefelder muss mit einer Strafe zwischen 16 und 20 Monaten rechnen. Die anderen Täter, zwei davon sitzen aktuell in Haft, erwarten Strafen zwischen 34 und 44 Monaten. Heißt: Sie werden in jedem Fall in Haft müssen.

Nach diesem Deal gestanden die Fünf die Tat. Der Verteidiger des Anstifters – der Mann, der der Feier verwiesen wurde – sagte: „Es war an diesem Abend geplant, die Party zu crashen.“ Sein Mandant sei stark zudem alkoholisiert gewesen und er habe die Initialzündung für die Tat geliefert, indem er die Meute zusammentrommelte. Der Angeklagte sagte selbst: „Das alles ist auf meinen Mist gewachsen. Die anderen Jungs müssen nicht bestraft werden.“

Vier müssen auf jeden Fall ins Gefängnis

Für die beiden Nebenkläger gab es Entschuldigungen von allen fünf Tätern. Auch der Anstifter entschuldigte sich bei der Frau, deren Geburtstagsfeier er mit seinen Kumpels zerstörte. Aussagen musste die Frau als Zeugin nicht mehr. „Denn sie hat einfach unglaubliche Angst“, sagte die Richterin.

Die Verhandlung wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Dann werden der Anstifter und seine „Jungs“ erfahren, wie lange sie demnächst für die Tat in Haft müssen, die ahnungslosen Geburtstagsgästen so viel Angst, Leid und Schrecken brachte.