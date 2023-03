In Melle werden am Wochenende erneut Baumsetzlinge verschenkt, diesmal stehen 15.000 zur Verfügung. Symbolfoto: Unsplash/Sushobhan Badhai up-down up-down Erneute Aktion am Wochenende Nach Ärger beim Bäume verschenken in Melle: Diesmal stehen 15.000 bereit Von Simone Grawe | 29.03.2023, 14:29 Uhr

Die Baumverschenkaktion in Melle geht weiter. Nachdem am vergangenen Wochenende viele Gartenfreunde leer ausgegangen waren, soll die Aktion von Melle for Future, der gUG Umweltschutz und Lebenshilfe und der niederländischen Gruppierung „Mehr Bäume jetzt“ an diesem Samstag fortgesetzt werden.