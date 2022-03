Möglich, auch dank Ile-Zuschuss: Das Areal um die Bifurkation soll aufgewertet werden. FOTO: Christina Wiesmann 300.000 Euro sollen investiert werden Was für die Bifurkation in Melle-Gesmold auf dem Plan steht Von Christina Wiesmann | 29.03.2022, 06:28 Uhr

Beliebtes Ausflugsziel in der Region: Der Umweltbildungsstandort Bifurkation in Melle soll aufgewertet werden. Was genau geplant ist und wie viel Budget dafür zur Verfügung steht, sagt Gesmolds Ortsbürgermeister Michael Weßler im Gespräch mit der Redaktion.