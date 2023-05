Für die Meller Grundschulkinder gibt es auch in diesen Sommerferien eine Ferienbetreuung. Symbolfoto: dpa/Felix Kästle up-down up-down Anmeldungen bis 15. Juni möglich Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Melle auch in diesem Sommer Von noz.de | 22.05.2023, 17:08 Uhr

Berufstätige Eltern können auch in diesen Sommerferien in Melle die Ferienbetreuung für ihre Kinder im Grundschulalter in Anspruch nehmen. Anmeldungen sind bis zum 15. Juni 2023 im Familienbüro der Stadt möglich.