Einstündiger Einsatz Baum stürzt auf Autos in Melle: Feuerwehr mit Kettensäge im Einsatz Von Hannah Baumann | 16.10.2023, 12:54 Uhr Dieser Baum ist in Melle auf zwei parkende Fahrzeuge gestürzt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Melle

Ein Anwohner hat die Polizei am vergangenen Samstagmorgen auf einen umgefallenen Baum in der Hirschberger Straße in Melle aufmerksam gemacht.Zwei parkende Autos wurden beschädigt.