Fahrer ist ansprechbar Unfall in Melle: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Motorradfahrer Von Ina Wemhöner | 17.07.2022, 17:41 Uhr

Am Sonntagnachmittag ist es an der Gesmolder Straße in Melle zu einem Unfall zwischen einem Auto- und Motorradfahrer gekommen. Polizei und Krankenwagen sind noch vor Ort.