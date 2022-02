Wohl nicht für alle Kinder wird es im Sommer einen Platz in den Meller Kitas geben. (Symbolfoto) FOTO: Gelhot So ist die Anmeldesituation für den Sommer Es gibt mehr als 2000 Kita-Plätze in Melle: Sind das genug? Von Simone Grawe | 22.02.2022, 16:24 Uhr

Wie stellt sich die Anmeldesituation in den Meller Kitas dar? Gibt es Defizite, oder kann jedes Kind mit einem Wunschplatz versorgt werden? Die Stadt hat die aktuelle Versorgungssituation ermittelt. Sie wird in der Sitzung des Bildungsausschusses am 24. Februar 2022 präsentiert. Schon im Vorfeld gibt es Infos über die Anmeldesituation, zum Fehlbedarf und über künftige Überlegungen.