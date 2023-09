In der Martinikirche Hommage an Simon & Garfunkel: Duo Graceland spielt in Buer Von noz.de | 27.09.2023, 12:02 Uhr Das Duo Graceland spielt in der Martinikirche mit einer Band zusammen die Klassiker des Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel. Foto: Graceland up-down up-down

Von „The Sound Of Silence“ bis „Bridge Over Troubled Water“: Das Duo Graceland, ergänzt um ein Streicher-Quartett, spielt in der Martinikirche Songs von Simon & Garfunkel im Klassik-Gewand.