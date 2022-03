Siegt beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerb: Marlitt Harbeke (2. von links). Daniela Leenen, Deutschlehrerin Melanie Groeger und Buchhändler Michael Sutmöller (von links) gratulieren ganz herzlich. FOTO: Simone Grawe Überraschung bei der Preisübergabe Marlitt Harbeke aus Melle gewinnt Vorlesewettbewerb auf Kreisebene Von Simone Grawe | 02.03.2022, 15:34 Uhr

Diese Überraschung ist gelungen: Als am Mittwoch in der Klasse 6L1 am Gymnasium Melle die Deutschstunde beginnt, ahnt niemand, dass wenige Augenblicke später eine Schülerin besonders geehrt wird.