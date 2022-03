Wie wünschen sich die Bürger den künftigen Marktplatz? Melle for Future lud zum Austausch ein. FOTO: Stefan Gelhot „Melle For Future“ sucht den Dialog Umgestaltung des Marktplatzes in Melle-Mitte: Das sind die Wünsche der Bürger Von Simone Grawe | 20.03.2022, 11:24 Uhr

Wie soll der Meller Marktplatz nach der Umgestaltung aussehen? Im Vorfeld der Sitzung des Ortsrates Melle-Mitte, der am kommenden Donnerstag die Weichen für zukünftige Gestaltung stellen möchte, lud „Melle for Future“ am Samstag zu einem Austausch direkt vor Ort ein.