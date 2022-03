Viel diskutiert: Wie soll der Meller Marktplatz in der Zukunft aussehen? FOTO: Simone Grawe Neue Einbahnstraßenregelung? Marktplatz-Umgestaltung in Melle: Das sehen erste Entwürfe vor Von Simone Grawe | 23.03.2022, 17:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Wie soll der Meller Marktplatz nach der Umgestaltung aussehen? Das Thema bewegt die Menschen in Melle. Der Ortsrat Melle-Mitte diskutiert am Donnerstag, 24. März, über zwei Planvarianten. Im Vorfeld der Sitzung gewährt Stadtbaurat Frithjof Look Einblicke in die beiden Planungsentwürfe.