Dicht am Original Westernhagen-Tribute „Mariuzzz" kommt ins B22 nach Buer Von noz.de | 25.04.2023, 09:40 Uhr

Das Westernhagen-Double „Mariuzzz“ ist am 29. April im B22 in Buer (Melle) zu Gast. Der Verein Buer-Kultur hat den Tribute-Act für ein Konzert in den Grönegau geholt.