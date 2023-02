Ein Meller war am Samstag bei der RTL-Show „Take me out“, die Jan Köppen (Foto) moderiert. Foto: RTL / Guido Engels up-down up-down Auf der Suche nach einer Partnerin Marcel aus Melle bei RTL-Dating-Show „Take me out“ Von Ina Wemhöner | 06.02.2023, 13:14 Uhr

Die Suche nach einer Partnerin hat Marcel V. aus Melle in die Dating-Show „Take me out“ geführt. Dort kam er bei den 30 Singlefrauen auch richtig gut an. Nur acht Kandidatinnen drückten ihn per Buzzer in der ersten Runde weg. Aber konnte er am Ende auch ein Date in der Limousine ergattern?