Marc Marshall kommt in die Martinikirche Buer. Foto: Guido Karp Konzert in der Martinikirche Buer Mit einstigem Pianisten von Udo Jürgens: Marc Marshall kommt nach Melle Von noz.de | 15.11.2022, 15:00 Uhr

Sänger Marc Marshall kommt am Freitag, 2. Dezember 2022, zu einem Weihnachtskonzert in die Martinikirche Buer. Am Klavier wird er begleitet von René Krömer.