Ein Leckerli zur Belohnung war den vierbeinigen Akteuren sicher, die sich am Samstag an langen Leinen durch Melle schnupperten. Im Grönenbergpark, an der Else und an der Wiehengebirgsschule legten die Mitglieder des Mantrail-Teams Melle die Spuren für die befreundeten Hundeführer, die aus Lengerich am Wochenende angereist waren. Einmal im Jahr kommen die beiden Teams zusammen, um den Erfahrungsaustausch zu pflegen und auf fremdem Terrain die Suche nach Vermissten zu üben.

„Jeder Hund arbeitet anders“, weiß Peter Knoth, Leiter des Meller Mantrail-Teams, der über die jagdliche Arbeit mit seinen Hunden zur Personensuche kam. Und die kann für die Hundeführer schnell zu einem kräftezehrenden Dauerlauf werden: Wie ein schwarzes Geschoss jagte Labrador Eric nach nur einem kurzen Atemzug über der Geruchsprobe mit seinem Hundeführer Wolfgang Dohr der Spur hinterher. Weitaus gelassener ging da schon Cairn-Terrier Archy an die Arbeit.

Sorgfältig und ohne große Eile lief er die Einmündungen und Auffahrten ab. Denn gerade bei windiger Witterung verteilen sich die Hautschuppen, denen die Man-trail-Hunde nachspüren, in weitem Umkreis. Und es erfordert viel Übung und eine gute Nase, trotz der Verwehungen dem Vermissten auf der Spur zu bleiben. Die Leistungen, die Mantrail-Hunde dabei zeigen, sind beachtlich. Schließlich erschnuppern sie den unmerklichen Geruch ihres „Zielobjektes“ auch noch nach zwei oder mehr Wochen.

Dabei arbeiten sie in der Stadt ebenso sicher wie im freien Gelände und lassen sich auch von einem Fahrradsattel oder einem Pferderücken nicht aus dem Konzept bringen. „Ein erfahrener Hund kann sogar ein Opfer aufspüren, das mit dem Auto gefahren ist“, berichtete Wolfgang Dohr. „Denn keine Lüftung ist so dicht, dass nicht ein paar Hautschuppen auf die Straße dringen.“ Für die Vierbeiner ist das Mantrailing Spaß und Spiel: Sie wissen genau, dass das „Opfer“ für sie eine leckere Belohnung bereithält.

Und so ließen sie sich auch am Nachmittag wieder mit schwanzwedelnder Begeisterung das Geschirr für die lange Führleine umlegen, um in Westerhausen eine vermisste Person aus einem Privatteich zu retten. Für die Hunde des Meller Teams bleibt es übrigens nicht bei der spielerischen Beschäftigung: Sie gehen im Auftrag der Polizei auch im Ernstfall auf die Suche nach Vermissten.