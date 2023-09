Am Sonntag war ein junger Meller gegen Mitternacht mit einem grauen Audi A6 auf der Wellingholzhausener Straße von Wellingholzhausen in Richtung Melle unterwegs. Nur einige hundert Meter aus dem Ort heraus, kam das Auto laut Polizei jedoch auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stoppte erst in einem Straßengraben.

Zeugin kann Fahrer beschreiben

Eine Frau wurde auf den Unfall aufmerksam und wählte den Notruf. Der Unfallfahrer stieg derweil aus dem Auto und entfernte sich von seinem Fahrzeug, so die Polizei in einer Mitteilung. Durch eine gute Personenbeschreibung und zeitweise Verfolgung konnte die Polizei schließlich aber einen 25-Jährigen aus Melle stellen.

25-Jähriger hat keinen Führerschein

Der Mann wurde anschließend mit zu einer Polizeidienststelle genommen. Zuvor hatte ein Atemalkoholtest bereits eine Konzentration von mehr als 2 Promille ergeben, so die Polizei, die außerdem feststellte, dass der Mann keinen Führerschein hat. Aus Gründen der Beweissicherung sei der verunfallte Audi sichergestellt worden, heißt es in einer Mitteilung weiter.