Karl-August Siepelmeyer (rechts) übergibt seinen Malerbetrieb zum Jahreswechsel an Manuel Niermann. Foto: Christina Wiesmann

Neuer Geschäftsführer zum Jahreswechsel Meller Maler Karl-August Siepelmeyer übergibt Betrieb in neue Hände Von Christina Wiesmann | 11.11.2022, 12:58 Uhr

Karl-August Siepelmeyer führt die Maler Siepelmeyer GmbH & Co. KG in Riemsloh in dritter Generation. Zum Jahreswechsel übergibt er den Handwerksbetrieb und seine Mitarbeiter an den neuen Geschäftsführer, den Malermeister Manuel Niermann.