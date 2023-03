Alljährliche zieht es viele Jugendliche am 1. Mai zum Feiern auf die Wiese am Weberhaus. Symbolfoto: dpa/Lars Klemmer up-down up-down Feiern am 1. Mai Mai-Party am Weberhaus in Melle: So soll das Event 2023 laufen Von Simone Grawe | 02.03.2023, 08:00 Uhr

Auf der Wiese am Weberhaus in Melle treffen sich alljährlich viele Maigänger, um den Feiertag 1. Mai in launiger Atmosphäre zu genießen. Was ist in diesem Jahr geplant? Erster Stadtrat Andreas Dreier gibt einen Ausblick.