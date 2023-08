Ausflüge mit Kindern als Naturerlebnis Hat der Märchenwald noch eine Zukunft? Von Marion Trimborn | 14.08.2023, 06:00 Uhr | Update vor 47 Min. Glaubt noch an den Märchenwald: Der Vorsitzende des Meller Märchenwald-Vereins Hartwig Grobe Foto: Hartwig Grobe up-down up-down

„Es war einmal….” – wer erinnert sich nicht gerne an die Märchen von früher. Im Märchenwald werden Sagen und alte Geschichten mitten in der Natur erzählt. Hat das noch Zukunft – oder sind Märchenwälder Lost Places, die aussterben? Ein Vor-Ort-Besuch in Melle und Ibbenbüren.