Männer mit gefälschtem Rezept in Riemsloher Apotheke erwischt Von noz.de | 31.07.2023, 15:39 Uhr

Am Freitagmorgen hat es in der Apotheke in Riemsloh einen Polizeieinsatz gegeben. Der Apotheker alarmierte die Beamten selbst, nachdem ihm zwei Kunden ein gefälschtes Rezept vorgelegt hatten, um ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten.