Auf gute Zusammenarbeit: Während der offiziellen Begrüßung überreichte Bürgermeisterin Jutta Dettmann ein Blumenpräsent an Stadtrat Lutz Birkemeyer. Foto: Stadt Melle up-down up-down Neuer Finanzchef Lutz Birkemeyer tritt Dienst als Stadtrat in Melle an Von noz.de | 01.08.2023, 14:58 Uhr

Erster Diensttag am Dienstag: Lutz Birkemeyer hat am 1. August seinen Job als Finanzchef in der Stadtverwaltung Melle angetreten. Bürgermeisterin Jutta Dettmann begrüßte den neuen Stadtrat.