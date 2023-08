Jubiläums-Lkw einer Spedition Warum Frank Bez in einem knallbunten Meller Truck unterwegs ist Von Ina Wemhöner | 09.08.2023, 14:19 Uhr | Update vor 1 Std. Seit fast 30 Jahren bei der Spedition Wienkämper in Melle: Frank Bez ist Lkw-Fahrer aus Leidenschaft, denn er erlebt auch viele schöne Momente auf seinen Touren. Und seit dem Sommer fährt er mit einem ganz besonderen Lastwagen herum. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Staus, Parkplatznot und Zeitdruck: So stellen sich einige den Job als Lastwagenfahrer vor. Dass man am Steuer eines Trucks aber auch viele schöne Erfahrungen und Eindrücke machen kann, weiß Frank Bez nur zu gut. Er ist seit fast 30 Jahren in diesem Beruf in Melle tätig – und seit Kurzem in einem besonderen Truck unterwegs.