Auf der A30 in Höhe der Anschlussstelle Melle-Riemsloh ist am Freitagabend ein Lkw liegengeblieben. FOTO: Stefan Gelhot Technischer Defekt Lkw bleibt liegen: A30 in Melle-Riemsloh gesperrt Von Simone Grawe | 23.04.2022, 09:26 Uhr

Wegen eines liegengebliebenen Lasters musste am Freitagabend die Autobahn 30 in Höhe der Anschlussstelle Melle-Riemsloh in Fahrtrichtung Hannover für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Grund war ein technischer Defekt.