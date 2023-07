Kilometerlanger Stau auf der A30 bei Melle: Auf der Autobahn brennt ein Lastwagen-Auflieger. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Auf Höhe der Abfahrt Melle-West Lkw-Auflieger brennt: Autobahn A30 bei Melle Richtung Osnabrück gesperrt und | 11.07.2023, 07:27 Uhr | Update vor 25 Min. Von Ina Wemhöner Karsten Grosser | 11.07.2023, 07:27 Uhr | Update vor 25 Min.

Auf der A30 bei Melle ist der Auflieger eines Lasters am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Autobahn zunächst in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Spur in Richtung Hannover ist nun wieder befahrbar.