Schüler der Lindenschule Buer haben Weihnachtspäckchen gepackt. Foto: Lindenschule Buer up-down up-down Weihnachtspäckchen Schüler der Lindenschule Buer spenden Geschenke für bedürftige Kinder Von noz.de | 28.11.2022, 16:09 Uhr

Mehr als 200 Weihnachtspäckchen sind von Schülern der Lindenschule Buer gespendet worden. Sie gehen zu Weihnachten an Waisen und hilfebedürftige Kinder in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und in der Ukraine.