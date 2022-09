Lichterfest Bad Essen 2022: Das Fest hatte zwei Jahr Pause und kann nun wieder erfolgreich durchstarten. Foto: Gertud Premke up-down up-down 4000 bunte Lichter erstrahlen im Park Feuershow und Musik: Lichterfest Bad Essen lockt hunderte Besucher Von Gertrud Premke | 11.09.2022, 12:42 Uhr

Akrobatik, Lichtergänge und Feuershow: Das zehnte Lichterfest startete am Samstagabend im Sole- und Kurpark in Bad Essen und konnte laut Veranstalter nicht erfolgreicher sein. Auch in diesem Jahr folgten wieder hunderte Besucher den eindrucksvollen bunten Lichterstrahlen zum Fest.