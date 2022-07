Im Beisein von Buchhändlerlehrling Lena Hillebrand (hinten im Bild) überreichten die Schüler der Klasse 2b (rechte Reihe) den Schulanfängern ihre selbst bemalten Lesetüten. FOTO: Conny Rutsch up-down up-down Leselernaktion Melle: Zweitklässler verteilen Lesetüten an Erstklässler Von Conny Rutsch | 21.11.2012, 10:04 Uhr

Für die Schüler der Klasse 1a der Wallgartenschule war am Montagmorgen schon ein bisschen Weihnachten. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion hatten die Kinder der 2b Lesetüten an die Schulanfänger verteilt. „Lesen ist toll und so wichtig“, erklärte Buchhändler Michael Sutmöller, der mit Lehrling Lena Hillebrand in die Grundschule gekommen war, den Lütten.