Die in Melle geborene Landwirtstochter Annette Due erzählt aus ihrem Leben. Statt den Hof der Eltern zu übernehmen, wurde sie Lehrerin. Foto: Simone Grawe up-down up-down Lesung am Samstag Berufsschullehrerin statt Bäuerin: Meller Bauerntochter erzählt ihre Geschichte Von Simone Grawe | 11.11.2022, 17:30 Uhr

Aufgewachsen auf einem Bauernhof, den Hof aber nicht übernommen, sondern beruflich einen anderen Weg eingeschlagen: Diese Vita vereint Frauen aus ganz Deutschland. In Melle treffen sich an diesem Wochenende mehr als 20 dieser Bauerntöchter zum jährlichen Bauerntöchtertreffen. Initiatorin Annette Due gibt Einblicke in ihr Leben.