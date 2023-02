Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: dpa up-down up-down An der Küingdorfer Straße Leblose Frau in Graben in Wellingholzhausen gefunden Von Ronja Ackermann | 09.02.2023, 17:12 Uhr

Eine Frau wurde am Mittwochmorgen in Wellingholzhausen leblos aufgefunden. Nach versuchter Reanimation verstarb sie in einem Osnabrücker Krankenhaus.