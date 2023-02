Der Leader-Strategieworkshop, der unter Beteiligung von mehr als 50 Interessierten im Forum Melle stattfand, stieß auf eine positive Resonanz. Foto: Stadt Melle up-down up-down Fördergelder für Stadtentwicklung Leader-Strategieworkshop im Forum Melle: Drei Arbeitsgruppen gebildet – und nun? Von noz.de | 12.02.2023, 11:30 Uhr

Die Stadt Melle ist kürzlich als Leader-Region anerkannt worden. In den kommenden Jahren können so Projekte zur Stadtentwicklung mit EU-Fördergeldern in Millionenhöhe umgesetzt werden. Im Forum Melle fand nun ein erster Strategieworkshop statt. Was ist dort passiert und wie geht es jetzt weiter?