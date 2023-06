Mehrere Anwohner aus Wellingholzhausen sind in der Nacht zu Mittwoch durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Mehrere Anwohner aufgeschreckt Lauter Knall in Wellingholzhausen: Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz Von noz.de | 21.06.2023, 12:09 Uhr

In Wellingholzhausen hat es in der Nacht zu Mittwoch einen lauten Knall gegeben. Das hat mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Anwohner hatten zwei dunkle Gestalten beobachtet. Was steckt dahinter?