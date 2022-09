Foto: Adam Papadopulos Im Ortsteil Bakum Der Grund, warum in Melle am helllichten Tag die Laternen brannten Von Simone Grawe | 21.09.2022, 13:20 Uhr

Im Meller Ortsteil Bakum haben in dieser Woche an mehreren Straßen die Laternen gebrannt – und das am helllichten Tag. In Zeiten der Energiekrise eine Verschwendung? Die Stadt kann es erklären.