Die CDU liegt in Melle deutlich hinter der SPD. CDU-Kandidat Thomas Uhlen drehte das Ergebnis für sich um und landete vor SPD-Bewerberin Silke Depker. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 So haben die Meller gewählt: Uhlen holt mehr als seine Partei Von Tanja Korte | 09.10.2022, 22:05 Uhr

Die Stadt Melle bildet zusammen mit Dissen sowie den Gemeinden Bad Essen, Bissendorf und Hilter den Wahlkreis 74 im Landkreis Osnabrück. Am Sonntag, 9. Oktober 2022, wurde in Melle in 47 Wahllokalen über den neuen Landtag abgestimmt. Die Ergebnisse sind ambivalent.