„Die Mittel dienen der weiteren Finanzierung der Gesamtmaßnahme Neue Mitte Nord und hier insbesondere der weiteren Herstellung der Erschließungsmaßnahmen“, erklärt André Jäschke, Leiter des Referats für Stadtentwicklung aus Anfrage, nachdem Niedersachsens Bauminister Olaf Lies das Städtebauförderungsprogramm 2023 vor Kurzem bekannt gegeben hatte.

Warten auf den Förderbescheid

Noch ist nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt die Gelder fließen: „Dies wird sich aus dem Förderbescheid der NBank ergeben. Zunächst muss aber die offizielle Fortschreibungsmitteilung des Amtes für regionale Landesentwicklung abgewartet werden, um dann bei der NBank die genaue Aufteilung der bewilligten Fördermittel auf die nächsten Haushaltsjahre zu beantragen“, führt André Jäschke aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt Fördermittel für das Großprojekt zwischen Buerscher Straße, Oststraße, Bruchstraße und Mühlenstraße erhält. Bereits 2020 sind aus dem gleichen Fördertopf 300.000 Euro geflossen, die unter anderem zur Finanzierung des Jugendzentrums dienten: „Auch in den Jahren davor und danach hat die Stadt Städtebaufördermittel für die Gesamtmaßnahme Neue Mitte Nord erhalten, aus denen verschiedenste Einzelmaßnahmen finanziert wurden“, betont der Referatsleiter. So sind auch im Folgejahr aus dem Programm des Landes 600.000 Euro zugunsten des neuen Wohnquartiers bereitgestellt worden.

Zuschuss auch im kommenden Jahr?

Auch in den kommenden Jahren hofft die Stadt auf weitere Gelder aus Hannover. So wurde bereits für das Programmjahr 2024 ein Antrag auf weitere Fördermittel in Höhe von 400.000 Euro gestellt.

Mit den Fördermitteln unterstützen Land und Bund städtebauliche Maßnahmen, die auf eine ganzheitliche Verbesserung der Lebensqualität in den Städten und Gemeinden abzielen. Ein besonderer Fokus liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit sowie auf der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.

Niedersachsenweit unterstützt das Land 166 Fördermaßnahmen der Kommunen mit einem Volumen von nahezu 110 Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Allein in die Region Weser-Ems fließen fast 38 Millionen Euro, mit denen 98 Projekte bezuschusst werden.