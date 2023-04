Als beste Schauspielerin der Kategorie Kurzstück wurde Lisa Schmitz (als Putzfrau Heide Matzen) beim Laienspielwettbewerb in Riemsloh ausgezeichnet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Beste Stücke und Darsteller ausgezeichnet Laienspielwoche Riemsloh klingt mit zwei Kurzstücken und der Siegerehrung aus und | 16.04.2023, 15:23 Uhr Von Michael Hengehold Karin Kemper | 16.04.2023, 15:23 Uhr

Mit der Preisverleihung ging am Samstagabend die Laienspielwoche in Riemsloh zu Ende. Es war die 49. Auflage des Jugendtheater-Wettbewerbs, zu dem aber in diesem Jahr letztlich noch vier Gruppen antraten.