Vielfältig hat Kassiopeia Flöttmann das Konzept für ihren Laden Ananda in Melle-Neuenkirchen angelegt. Foto: Ananda Sonntag ist Flohmarkt Ananda ist neu in Neuenkirchen: Dieses Mischkonzept bietet das Geschäft Von Alexandra Stratmeier | 28.04.2023, 16:00 Uhr

Die Geschäftsidee klingt wie aus einem Szeneviertel in der Großstadt: Praxis, Café, Mietraum, Babytreff, Laden. Und das ist erst der Anfang für das neu eröffnete Ananda in Neuenkirchen. Inhaberin Kassiopeia Flöttmann erzählt, was sie anbietet, und was noch kommen soll.