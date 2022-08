Die erste Klasse vorne, die dritte Klasse dahinter und die vierte Klasse hinten. Die ehemaligen Volksschüler nehmen für das Foto die gleiche Position ein, wie vor 50 Jahren. Foto: Anke Schneider up-down up-down Ein besonderes Klassentreffen in Melle Nach 50 Jahren: Küingdorfer Volksschüler erinnern sich an „eine geile Zeit“ Von Anke Schneider | 30.08.2022, 06:20 Uhr

Keine Pausenaufsicht auf dem Schulhof, den Geburtstag des Lehrers in der Kneipe neben der Schule feiern und Nachhilfe in der Privatwohnung des Lehrers bekommen - in der Volksschule Küingdorf war all das möglich. „Das war eine geile Zeit“, sagen die ehemaligen Schüler, die sich nun 50 Jahre nach der Schließung der Volksschule zum ersten Mal wiedersahen.