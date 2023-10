Vor anderthalb Jahren, am 24. Februar 2022, haben russische Truppen die Ukraine angegriffen. „Die schrecklichen Bilder von getöteten oder verletzten Menschen, zerbombten Städten und zerstörter Infrastruktur sind uns alle noch im Gedächtnis. Schnelle Hilfe war notwendig und wurde geleistet“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der vier Meller Service-Clubs.

Medizinprodukte und Nahrung von Melle ins Kriegsgebiet

Durch einen engen Kontakt zu den Kliniken in der Ukraine, unter anderem durch Iyna Melnychuk, einer Ärztin im Christlichen Klinikum Melle, haben einige Clubmitglieder erfahren, welche Hilfen dringend benötigt werden, und wie bestimmte Güter vor Ort auch sicher ankommen können.

Die Spenden. Foto: Sylvia Mutschall

Ulrike Kramm von den Lions hatte die Kontakte zur Firma Nosta Logistik und konnte die Transporte zusammen mit der deutschen Zollabteilung vertreten durch Mathias Exner somit gut organisieren.

Vier Transporte in die Ukraine konnten die Mitglieder des Service-Clubs mit dieser Unterstützung in der ganzen Zeit auf den Weg schicken, heißt es in der Mitteilung weiter. Sachspenden wurden demnach von vielen Herstellern aus der Region im Wert von etwa 100.000 Euro gesammelt. Medizinprodukte wie Instrumente und Geräte für Operations- und Untersuchungsbereich, Hygieneartikel, Nahrung, Mineralwasser wurden teilweise gespendet oder mit Spendengeldern eingekauft.

Die Transporte in die Ukraine. Foto: Sylvia Mutschall

Willkommensgeschenke für Menschen in Not

Durch einen kurzfristigen Aufruf in der Zeitung seien zusätzlich acht Paletten mit Rollstühlen, Rollatoren und Gehilfen auf einen Lastwagen verladen worden. Geldspenden erhielten die vier Serviceclubs in Höhe von über 97.000 Euro durch einen Spendenaufruf.

„In Zusammenarbeit mit der Stadt Melle und der Kreissparkasse Melle war es möglich, jedem ankommenden Flüchtling aus der Ukraine als Willkommensgeschenk einen Melle-Gutschein zukommen zu lassen“, so die Mitglieder der Clubs. Des Weiterem sei auch die Meller Tafel unterstützt worden, die durch den erhöhten Zustrom an Bedürftigen einen gesteigerten Bedarf hat. Es gab viele weitere Aktionen und Geschenke auch für die Kinder aus de Ukraine. „Wir sind überwältigt von der überragenden Spendenbereitschaft der Meller Bevölkerung, sowie den ansässigen Unternehmen und der heimischen Industrie“, heißt es in der Mitteilung weiter.