Josef Theißing ist auch als „Kulturmacher" bekannt. Archivfoto: Thomas Wübker

Rückblick und Ausblick

Josef Theißing aus Melle: Ein Leben für die Sparkasse, für die Kultur und für die Kirche

Von Simone Grawe | 09.05.2023, 18:07 Uhr

Nahezu 44 Jahre im Dienst der Sparkasse, davon fast 15 Jahre als Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Melle: Nach einem erfüllten Arbeitsleben geht Josef Theißing zum 1. Juni 2023 in den Ruhestand. Was hat sich seit 1979 verändert, was war der bewegendste Moment, und wie gestaltet sich das künftige Leben?