Vorzeitiges Ende Darum hat das Kreisligaspiel des SC Melle II nur eine halbe Stunde gedauert Von Sven Schüer | 20.11.2022, 13:55 Uhr

So hatte sich der drittplatzierte Fußball-Kreisligist SC Melle II das Heimspiel gegen den BSV Holzhausen sicher nicht vorgestellt. Noch in der ersten Halbzeit wurde die Partie auf dem Melos-Kunstrasenplatz abgebrochen. So kam es dazu und das sagen Trainer und Schiedsrichter zum Abbruch.