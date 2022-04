Jordan Dusinovic – hier im Kreispokalspiel gegen den SC Türkgücü am Ball – traf gleich viermal für die Kreisliga-Fußballer des SC Melle II beim 6:2-Erfolg gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf. FOTO: Stefan Gelhot Kreisliga: Welling verliert 2:3 Dusinovic treibt die Fußballer des SC Melle II zum 6:2 gegen Ostercappeln Von Heike Dierks | 10.04.2022, 17:38 Uhr

In der Fußball-Kreisliga verliert der TV Wellingholzhausen das Verfolgerduell gegen Bohmte unglücklich mit 2:3. Der SC Melle II schiebt sich durch ein 6:2 über die SG Ostercappeln am WTV vorbei wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. Primus Venne gewinnt in Riemsloh 3:1.