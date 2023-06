Die Kreisliga-Fußballer des TV Wellingholzhausen zittern sich zum 3:2 gegen RW Sutthausen und verteidigen vorerst den ersten Nichtabstiegsplatz. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Abstiegskampf spitzt sich zu TV Wellingholzhausen oder TSV Riemsloh: Wer rettet sich in der Kreisliga? Von Heike Dierks | 04.06.2023, 18:13 Uhr

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga ist an Spannung kaum zu überbieten. Der TSV Riemsloh und der TV Wellingholzhausen gewinnen und werden sich in der finalen Woche ein Fernduell um den Klassenerhalt liefern.