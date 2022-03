Hoffen, dass das zehnte Konzert der Schürzenjäger in Melle wie geplant stattfinden wird: Herbert und Petra Schürmann. FOTO: Christina Wiesmann Konzert am 23. April 2022 „Wir ziehen durch!“ Meller holen Schürzenjäger erneut in den Grönegau Von Christina Wiesmann | 28.03.2022, 18:21 Uhr

Was lange währt, soll endlich gut werden: Mehrmals musste das 10. Konzert der Schürzenjäger in Melle wegen Corona verschoben werden. Am 23. April 2022 soll es endlich stattfinden, zahlreiche Karten sind schon verkauft. Wie der aktuelle Stand ist und welche Corona-Bedingungen vor Ort gelten, haben Herbert und Petra Schürmann im Gespräch verraten.