Bei der Großkontrolle auf dem Autobahnparkplatz entdeckte Zollhund Raptor Rauschgift. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Zwischen Bissendorf und Melle Großkontrolle an der A30: Ein verräterischer Duftbaum und ein knallender Auspuff Von Christina Wiesmann | 13.10.2022, 18:08 Uhr

Eine Großkontrolle mit den Schwerpunkten Kriminalität und Lkw haben die Polizei und der Zoll am Donnerstag auf dem Parkplatz Rottkamp an der A30 durchgeführt. Dabei geriet auch ein mutmaßlicher Drogenkurier in den Fokus der Beamten.