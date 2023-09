Polizei sucht Zeugen 1000 Konservendosen illegal in einem Wald in Melle entsorgt Von Hannah Baumann | 21.09.2023, 17:01 Uhr Foto: Polizei Osnabrück

Unbekannte haben im Meller Stadtteil Riemsloh in einem Waldstück an der Europastraße zwischen den Hausnummern 43 und 45 die Konserven in den Wald gekippt.