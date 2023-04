Im Überblick: die Termine der Konfirmationsgottesdienste in Melle. Symbolfoto: imago images/Chromorange up-down up-down Namen und Termine Das sind die Konfirmanden 2023 in den Kirchengemeinden in Melle Von noz.de | 13.04.2023, 11:34 Uhr

Die Konfirmationen in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Melle finden am 16., 23. und 30. April 2023 statt. Die Termine mit den Namen der Konfirmanden im Überblick.