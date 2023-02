Ulrich Eschment aus Melle hat in der Innenstadt ein Knöllchen vom Ordnungsamt bekommen. Der Grund: Auf seiner Parkscheibe befindet sich Werbung von einem Autohaus. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down „Das ist Geldschneiderei“ Meller verwundert: Nicht jede Parkscheibe schützt vor einem Knöllchen Von Ina Wemhöner | 24.02.2023, 06:08 Uhr

Auf dem Parkplatz am Dürrenberger Ring in Melle können Bürger mit einer Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe für maximal zwei Stunden parken. Als der Meller Ulrich Eschment noch vor Ablauf der Höchstparkdauer zu seinem Auto zurückkehrt, klemmt aber bereits ein Knöllchen am Scheibenwischer. Erklären kann sich der 73-Jährige die Verwarnung nicht. Das Ordnungsamt kann.