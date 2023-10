Engelhardt erforschte als Meeresbiologe das Great Barrier Reef in Australien und die Auswirkungen der Korallenbleiche auf den Seychellen. Das Korallensterben in den überhitzten Meeren mitzuerleben war für ihn ein Schlüsselerlebnis: Seither erforscht er die Erderhitzung und ihre Folgen, „bringt die Fakten der Klimawissenschaft verständlich auf den Punkt und wirbt für die dringend erforderlichen Lösungen“, heißt es in einer Mitteilung von Melle for Future.

Udo Engelhardt beim Tauchen auf den Seychellen. Foto: U. Engelhardt

„Der Vortrag verdeutlicht anschaulich den aktuellen Zustand des globalen Klimas und erklärt gut verständlich, welche Kipppunkte im Klimasystem drohen und welche Maßnahmen dies abwenden könne“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Diskussion und offener Austausch

Nach dem Vortrag schließt sich im Solarlux Campus eine Diskussion und ein offener Austausch bei Getränken an. Akteure der lokalen Energiewende, wie zum Beispiel die regionalen Bürgerenergiegenossenschaften, haben ihre Teilnahme zugesagt.

Für eine klimaneutrale Anreise bietet Melle for Future eine gemeinsame Radtour an. Die Abfahrt erfolgt um 18.15 Uhr ab Rathausplatz. Die Teilnehmer sollten möglichst Warnwesten tragen und die Fahrräder über eine vorschriftsmäßige Beleuchtung verfügen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr.