Eine der Plakate vor dem Meller Rathaus. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Meller malen fürs Klima Collage aus mehr als 100 Plakaten vor Meller Rathaus: Das steckt hinter der Aktion Von Ronja Ackermann | 23.09.2022, 17:40 Uhr

Klimastreik – zum 11. Mal hat „Fridays for Future“ am Freitag zum weltweiten Protest für mehr Klimaschutz aufgerufen. In Melle wurde dieser mittels einer Klima-Collage auf dem Platz vor dem Rathaus ausgedrückt. Eine Botschaft richtete sich direkt an die Bürgermeisterin: „Jutta, mach was!“